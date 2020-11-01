أبرز أرقام وظواهر فوز يوفينتوس الأخير على سبيزيا

استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات، بالفوز على سبيزيا (4-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي "الكالتشيو"
وكان يوفنتوس قد سقط في فخ التعادل في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام روما، كروتوني، هيلاس فيرونا.
وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 5 نقاط بالمركز الـ16.
ونستعرض لكم أبرز ظواهر المباراة:
1- كريستيانو رونالدو سجل هدفين للمرة الثانية كبديل، في مسيرته التهديفية، سواء مع البرتغال أو الأندية، فالمرة الأولى كانت في ديسمبر 2006، مع مانشستر يونايتد ضد ويجان.
2- سجل كريستيانو رونالدو، في الشباك بعد 126 ثانية، منذ مشاركته بديلا في المباراة، بعد العودة.
3- منذ عودته ليوفنتوس، شارك موراتا في تسجيل السيدة العجوز 5 أهداف من أصل 7 في جميع المسابقات، سجل 4 وصنع 1.
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