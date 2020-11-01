مانشستر يونايتد ضد آرسنال.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول ورفقاء النني الأخطر

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من لقاء مانشستر يوناتيد وآرسنال، في المباراة التي تجري أحداثها على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

بدأ اللقاء بضغط قوي من جانب آرسنال ولعب متقدم في مناطق مانشستر يونايتد، وظهرت محاولات أصحاب الأرض من أجل استخلاص الكرة وبداية الهجمات غير جادة.

واقترب آرسنال كثيرًا من مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة 14 بعد عرضية خطيرة من بيلليرين أرسلها إلى بيير إيميريك أوباميانج أرضية لكنها مرت من أمام المهاجم الجابوني والشباك.

وكان أول ظهور خطير من جانب مانشستر يونايتد في الدقيقة 21 بعدما لعب راشفورد بينية طويلة رائعة ذهبت إلى جرينوود الذي سددها قوية لكن لينو حولها إلى ركنية.

وعادت خطورة آرسنال في الدقيقة 37 بعد هجمة بدأت من عرضية عن طريقة بيلليرين استقبلها أوباميانج ولعبها إلى لاكازيت لكن ليندلوف اعترض الكرة بمقدمة القدم قبل أن تصل للفرنسي.

ويحتل الفريقان مركزا متأخرا في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الآن، حيث يتواجد أرسنال في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط من 6 مباريات خاضها ( 3 فوز - 3 هزائم).

ويتواجد مانشستر يونايتد صاحب الأرض، في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، من 5 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين، وتعادل مباراة، وخسر مباراتين أيضًا، وله جولة مؤجلة.

ويعاني الفريقان منذ انطلاق البريميرليج، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.