الأهلي ينافس نفسه.. رقم قياسي يحققه الأحمر بعد التتويج بالدوري

توج امس الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، بعد خوضه المباراة الأخيرة في المسابقة امام طلائع الجيش والفوز بثلاثية نظيفة.

حقق الأهلي البطولة متصدراََ جميع الأرقام القياسية عدا هداف الدوري، فتواجد المارد الأحمر في الترتيب الاول كأقوى هجوم برصيد ٧٤ هدف، وأقوى دفاع متلقياََ ٥ اهداف فقط وفي المركز الأول برصيد ٨٩ نقطة.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوصول إلى الفوز رقم 28 في النسخة 61 من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد تغلبه مساء أمس على فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري.

بهذا الفوز يواصل الأهلي التأكيد أنه الأفضل في الفوز ببطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في معادلة رقمه القياسي المسجل باسمه في تاريخ المسابقة، كأكثر الفرق تحقيقًا للفوز في موسم واحد بالبطولة، وهو نفس الرقم الذي حققه الفريق في موسم 2017-2018.

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.