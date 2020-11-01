توج امس الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، بعد خوضه المباراة الأخيرة في المسابقة امام طلائع الجيش والفوز بثلاثية نظيفة.
حقق الأهلي البطولة متصدراََ جميع الأرقام القياسية عدا هداف الدوري، فتواجد المارد الأحمر في الترتيب الاول كأقوى هجوم برصيد ٧٤ هدف، وأقوى دفاع متلقياََ ٥ اهداف فقط وفي المركز الأول برصيد ٨٩ نقطة.
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوصول إلى الفوز رقم 28 في النسخة 61 من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد تغلبه مساء أمس على فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري.
بهذا الفوز يواصل الأهلي التأكيد أنه الأفضل في الفوز ببطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في معادلة رقمه القياسي المسجل باسمه في تاريخ المسابقة، كأكثر الفرق تحقيقًا للفوز في موسم واحد بالبطولة، وهو نفس الرقم الذي حققه الفريق في موسم 2017-2018.
وكان الفريق الأول لكرة القدم قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي ينافس نفسه.. رقم قياسي يحققه الأحمر بعد التتويج بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.