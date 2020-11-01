انفراد .. تفاصيل انتقال نجمي الأهلي إلى الاتحاد السكندري.. وأحدهما إعارة مقابل 5 ملايين جنيه

أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إجراءات إعارة عمار حمدي لاعب الوسط الى الاتحاد السكندري لمدة عامين بعد مفاوضات مكثفة من مصيلحي رئيس زعيم الثغر.

وكشفت مصادر خاصة أن مصيلحي طلب من محمود الخطيب إنهاء الأمر منذ فترة وتم الانتهاء من كل شيء اليوم.

وقالت المصادر إن عمار حمدي إعارة لمدة عامين مقابل 5 ملايين جنيه ، ومدد اللاعب تعاقده مع القلعة الحمراء علي بياض .

وأضافت المصادر ان الاتحاد حصل ايضًا علي خدمات كريم يحيي لاعب الأهلي بشكل نهائي مع أحقية القلعة الحمراء في عودته من جديد مقابل دفع مبلع مالي.