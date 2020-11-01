أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إجراءات إعارة عمار حمدي لاعب الوسط الى الاتحاد السكندري لمدة عامين بعد مفاوضات مكثفة من مصيلحي رئيس زعيم الثغر.
وكشفت مصادر خاصة أن مصيلحي طلب من محمود الخطيب إنهاء الأمر منذ فترة وتم الانتهاء من كل شيء اليوم.
وقالت المصادر إن عمار حمدي إعارة لمدة عامين مقابل 5 ملايين جنيه ، ومدد اللاعب تعاقده مع القلعة الحمراء علي بياض .
وأضافت المصادر ان الاتحاد حصل ايضًا علي خدمات كريم يحيي لاعب الأهلي بشكل نهائي مع أحقية القلعة الحمراء في عودته من جديد مقابل دفع مبلع مالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفراد .. تفاصيل انتقال نجمي الأهلي إلى الاتحاد السكندري.. وأحدهما إعارة مقابل 5 ملايين جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.