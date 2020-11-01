شارك محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في جزء من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وأدى علاء الفقرات الفنية بالكرة على هامش المران، وتم الاطمئنان عليه. وكان اللاعب قد أدى أمس تدريبات خاصة بجيمانيزيوم النادي ، بناء على تعليمات الجهاز الفني. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى سارة لـ الزمالك قبل مواجهة الرجاء البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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