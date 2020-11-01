أخبار النادي الأهلي.. عودة الرباعي المعار.. وغياب نجوم الأحمر عن قائمة هدافي الدوري

نشر موقع دوت الخليج مجموعة من أخبار الأهلي والتى نرصد لكم أبرزها الآن.

كشفت مصادر خاصة لصدى البلد عن أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي طلب عودة الرباعي المعار للقلعة الحمراء بدءًا من الموسم المقبل .

كشف مصدر خاص عن اقتراب محمود الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من تجديد الإعارة إلى فريق الجونة من جديد.

أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إجراءات إعارة عمار حمدي لاعب الوسط الى الاتحاد السكندري لمدة عامين بعد مفاوضات مكثفة من مصيلحي رئيس زعيم الثغر.

توج امس الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، بعد خوضه المباراة الأخيرة في المسابقة امام طلائع الجيش والفوز بثلاثية نظيفة.

توج أمس الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، بعد خوضه المباراة الأخيرة في المسابقة امام طلائع الجيش والفوز بثلاثية نظيفة.