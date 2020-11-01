أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل توتنهام كالآتي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: دوهيرتي - ألدرفيرلد - داير - ريجيليون خط الوسط: هويبيرج - سووسكو - ندومبلي - إيريك لاميلا خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام الجديد بالعاصمة البريطانية لندن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل توتنهام لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.