آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف بمشاركة النني

بدأ اللقاء بضغط قوي من جانب آرسنال ولعب متقدما في مناطق مانشستر يونايتد، وظهرت محاولات أصحاب الأرض من أجل استخلاص الكرة وبداية الهجمات غير الجادة.
واقترب آرسنال كثيرًا من مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة 14 بعد عرضية خطيرة من بيلليرين أرسلها إلى بيير إيميريك أوباميانج أرضية لكنها مرت من أمام المهاجم الجابوني والشباك.
وكان أول ظهور خطير من جانب مانشستر يونايتد في الدقيقة 21 بعدما لعب راشفورد بينية طويلة رائعة ذهبت إلى جرينوود الذي سددها قوية لكن لينو حولها إلى ركنية.
وعادت خطورة آرسنال في الدقيقة 37 بعد هجمة بدأت من عرضية عن طريقة بيلليرين استقبلها أوباميانج ولعبها إلى لاكازيت لكن ليندلوف اعترض الكرة بمقدمة القدم قبل أن تصل للفرنسي.
وفي الشوط الثاني، تحصل فريق ارسنال على ضربة جزاء، حولها بيير أوباميانج إلى هدف لفريقه بنجاح في الدقيقة 69، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم.
ولعب محترفنا المصري محمد النني مع فريقه ارسنال في مباراة اليوم كاملة وظهر بأداء رائع.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ارسنال للنقطة 12 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد نادي مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
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