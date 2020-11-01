زهرة المخيمات .. الشباب والرياضة تنظم زيارة للمشاركين بالمعسكر لقاعدة برنيس

تختتم اليوم الاحد فعاليات معسكر زهرة المخيمات المنعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 2 من شهر نوفمبر الجاري تحت شعار التحدي والمغامرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقامت الوزارة على هامش الفعاليات بتنظيم زيارة للشباب المشاركين فى زهرة المخيمات بمدينة مرسي علم إلى قاعدة برنيس العسكرية وتفقد أركانها المختلفة وحضور ندوات تعريفية وتثقيفية خاصة بالمكان.

وقام الشباب المشاركون بممارسة الألعاب الرياضية المختلفة داخل الصالة الرياضية بقاعدة برنيس البحرية وذلك بمشاركة قيادات القاعدة العسكرية.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الوزارة دائما تسعي لعقد جولات تعريفية لشباب مصر في مختلف محافظات الجمهورية حول مختلف القضايا الوطنية وخاصة تلك المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية مضيفا أن جولة وزارة الشباب والرياضة لقاعدة برنيس العسكرية تأتى لإتاحة الفرصة لشبابنا المتفوقين في المجالات المختلفة من رؤية واحدة من أهم قلاع حماية الوطن وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية.

من المقرر ان يشهد معسكر زهرة المخيمات تنظيم حفلات السفاري والسمر ومحاضرات رصد النجوم وعلوم الفلك.

وشارك في المعسكر طوال فترة انعقاده 100 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية من المتفوقين رياضيا وعلميا وثقافيا وفنيا.

يذكر أن المعسكرات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تهدف إلى التوسع في برامج التنمية الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركين فيها بغرض استفادة اكبر عدد ممكن من الشباب بمحافظات الجمهورية كافة إلى جانب تبادل الرؤي والخبرات والتعرف على الثقافات المختلفة.