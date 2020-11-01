أول تعليق من محمد النني بعد فوز أرسنال على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد

عبّر محمد النني، لاعب فريق أرسنال، عن سعادته بفوز الجانرز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في الدوري الإنجليزي.

وقال "النني"، في تصريحات تليفزيونية له بعد المباراة، "أثق بقدراتي جيدًا أمام أي منافس، لا أخشى أحدًا، وأشكر الله على الثبات في المستوى".

وأضاف "سعداء بالطبع لفوزنا اليوم، لم نحقق الفوز هنا منذ 14 عامًا، سعداء بالأداء أيضًا، أرتيتا منحني تعليمات قبل المباراة بكيفية التعامل معهم في المساحات لأننا نعرف قوة الشياطين الحمر جيدًا."

ولعب النني مع فريقه أرسنال في مباراة اليوم، وقدم أداءً رائعًا وكان أحد نجوم اللقاء.

وسجل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدف اللقاء الوحيد لفريقه أرسنال من ضربة جزاء في الدقيقة 69.