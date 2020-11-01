الشباب يفوز على النصر بهدفين في الدوري السعودي

سقط نادي النصر، بهدف لاثنين أمام الشباب، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2020-2021.

وبهذه الهزيمة، فشل النصر، تجمد النصر في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدون أي نقاط، بعد الخسارة في الجولتين الأولى والثانية.

أما الشباب، فوصل بهذا الفوز، إلى نقطته السابعة، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق الأهداف، عن الثلاثي المتصدر.

وسجل هدف الشباب الأول، المدافع أحمد شراحيلي، في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل نجم النصر الشاب، أيمن يحيى، بعدها بـ6 دقائق.

وأهدر نجوم الفريقين، العديد من الفرص، التي كانت كفيلة لأن تمنح أي منهما التقدم، قبل أن يحتسب حكم المباراة، ضربة جزاء للشباب، في الوقت بدل الضائع، سجلها الأرجنتيني إيفير بانيجا بنجاح، داخل شباك النصر.

وشهدت المباراة، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، وسط مطالبات من نجوم النصر، لاحتساب 3 ضربات جزاء، ووجود شك بحالة تسلل في هدف الشباب.

جدير بالذكر أن النصر، لعب مباراة الشباب، في غياب 12 لاعبًا، بسبب الإصابة العضلية، أو فيروس "كورونا" المستجد.