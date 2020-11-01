مدرب آرسنال يتغزل في النني بعد أدائه أمام مانشستر يونايتد

أثنى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي ارسنال، على أداء المصري محمد النني لاعب فريقه، في المباراة التي جمعت الجانرز بنظيره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.
وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"ما ينقله مو إلى الفريق أمر خاص لديه هذه الطاقة الكبيرة، أعتقد بأن النني كان مدهشًا اليوم."
وأضاف:" أعتقد أننا بحاجة إلى تلك الطاقة والشعور الإيجابي الذي يجلبه، أعتقد أنه كان رائعًا على أرض الملعب اليوم."
وفاز فريق ارسنال على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
وظهر محمد النني بأداء رائع مع فريقه ارسنال بعد مشاركته اليوم في المباراة بالكامل.
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