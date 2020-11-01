روما يهزم فيورنتينا 2-0 في الدوري الإيطالي

حسم فريق روما، قمة مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي، وحقق الفوز على ضيفه فيورنتينا، بنتيجة "2-0".

ورفع روما رصيده إلى 11 نقطة، وتقدم للمركز السابع، وتجمد رصيد الفيولا عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

وأنهى الجيالوروسي الشوط الأول متقدمًا بهدف مقابل لا شيء، عن طريق ليوناردو سبيانزولا في الدقيقة 12، بعد إنطلاقة مميزة من الجهة اليسرى.

وجاء الهدف الثاني لذئاب العاصمة في الدقيقة 70، عن طريق الإسباني بيدرو رودريجيز، بعد تمريرة هنريك مخيتريان.