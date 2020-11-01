تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الألومنيوم

أعلن نادي الألومنيوم، التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري الجديد لفريق كرة القدم، بقيادة المدير الفني حسين عبداللطيف، الذي سيتولى المهمة الفنية بالفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد. وضم تشكيل الجهاز الفني: حسين عبداللطيف -مدير فنى صلاح صالح - مشرف علي الفريق سعيد إبراهيم -مدرب عام أشرف عبدالوارث -مدرب حراس مرمى خالد سعد -مخطط أحمال سيد قاسم -مدير إدارى أحمد عزت -أخصائى إصابات وتأهيل حركى أحمد جميل - أخصائى تأهيل كان لجنة الكرة بنادي الألومنيوم نجحت في التعاقد مع الكابتن حسين عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر للعمل مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للكابتن ياسر الكنانى، لقيادة الفريق بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

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