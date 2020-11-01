رسميا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع كريم يحيى مدافع الأهلي لمدة موسمين

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى حسم إنتقال اللاعب كريم يحيى مدافع النادى الأهلى السابق لمدة موسمين .

ووقع كريم يحيي على عقود الانتقال النهائى لنادي الاتحاد السكندري خلال الساعات القليلة الماضية ، و ذلك بعد إنهاء جميع المفاوضات مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و أمير توفيق و لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وبمشاركة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب ، و أتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين

و يُعد اللاعب أحد الصاعدين المميزين و يُجيد اللعب بمركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع و كان مُعارًا الموسم الماضى لنادى سموحة و قدم أداء متميز جعله محل أهتمام العديد من الأندية المصرية لموهبته و صغر سنة لأنه مواليد 1998

وأشاد التؤام" حسام وإبراهيم حسن"، بإمكانات و قدرات اللاعب البدنية و الفنية تم أتمام التعاقد .