الرياضة

رسميا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع كريم يحيى مدافع الأهلي لمدة موسمين

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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة  محمد مصيلحى فى حسم إنتقال اللاعب كريم يحيى مدافع النادى الأهلى السابق  لمدة موسمين .
ووقع كريم يحيي  على عقود الانتقال النهائى لنادي الاتحاد السكندري خلال الساعات القليلة الماضية ، و ذلك بعد إنهاء جميع المفاوضات مع  محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و أمير توفيق و لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وبمشاركة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب ، و أتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين

 و يُعد اللاعب أحد الصاعدين المميزين و يُجيد اللعب بمركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع و كان مُعارًا الموسم الماضى لنادى سموحة و قدم أداء متميز جعله محل أهتمام العديد من الأندية المصرية لموهبته و صغر سنة لأنه مواليد 1998

وأشاد التؤام" حسام وإبراهيم حسن"، بإمكانات و قدرات اللاعب البدنية و الفنية تم أتمام التعاقد .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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