جاء ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات معمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و أمير توفيق و لجنة التخطيط بالنادي الأهلي و بمشاركة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و وكيله الكابتن احمد يحيي ، و أتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين
ويعد عمار حمدي مواليد 26 نوفمبر 1999 " و تألق بقوة مع نادى الاتحاد السكندرى في الموسم قبل الماضي كذلك مع المنتخب الأوليمبى حيث ساهم في صعود المنتخب إلى الأولمبياد القادمة
و يُعد " عمار " أحد اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة ، و يُجيد اللعب كجناح أيمن و أيسر وصانع ألعاب،
و أثنى الكابتن حسام حسن و الكابتن إبراهيم حسن على موهبة " عمار " و أبدو ارتياحهم لأتمام إجراءات أنتقاله لصفوف زعيم الثغر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأكيدا لـ دوت الخليج: عمار حمدي ينضم لصفوف الاتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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