نابولي يخسر 0 - 2 من ساسولو في الدوري الإيطالي

قفز ساسولو إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ووضع حدًا لسجل نابولي المثالي على أرض الملعب، إذ سجل مانويل لوكاتيلي، من ركلة جزاء، وأضاف ماكسيم لوبيز هدفًا آخر ليفوز الفريق الضيف 2 - صفر اليوم، الأحد.

واضطر لوبيز إلى الانتظار لنحو دقيقتين في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل احتساب هدفه، إذ راجع حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء محتملة لنابولي.

وطالب فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي بالحصول على ركلة جزاء بعد جذبه من القميص لكن مع إشارة الحكم بمواصلة اللعب انطلق ساسولو في هجمة مرتدة ووضع لوبيز الكرة داخل مرمى ديفيد أوسبينا.

وأكد حكم الفيديو عدم وجود ركلة جزاء وصحة هدف ساسولو وسط احتجاج لاعبي نابولي.

وحصل ساسولو على ركلة جزاء بعد تدخل جيوفاني دي لورينتسو على جياكومو راسبادوري ونفذ لوكاتيلي الركلة بهدوء في الدقيقة 59.

واتيحت لدريس ميرتنز فرصة إدراك التعادل لكن اللاعب البلجيكي أطاح بالكرة خارج المرمى من مدى قريب.

ويملك ساسولو صاحب السجل الخالي من الهزيمة 14 نقطة من 6 مباريات متأخرًا بنقطتين عن ميلان المتصدر ويتقدم بثلاث نقاط على نابولي.