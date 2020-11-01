بالأرقام.. محمد النني أفضل لاعب في مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

قاد محترفنا المصري محمد النني، فريقه أرسنال، للفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

محمد النني ظهر بأداء رائع، استحق عليه الإشادات التي تلقاها من جمهور الجانرز، وكذلك مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، فكان الفرعون المصري أحد نجوم المباراة بلا منازع.

ونستعرض تباعًا، ماذا قدم محمد النني مع أرسنال أمام مانشستر يونايتد اليوم.

- لعب 90 دقيقة

- لمس الكرة 72 مرة

- مرر 66 تمريرة منها 55 ناجحة بدقة وصلت 88.7%

- مرر كرة طولية واحدة

- فاز بـ 4 التحامات مع لاعبي مانشستر يونايتد

- قام بتشتيت الكرة مرة واحدة

- قام باعتراض الكرة 3 مرات