محمد النني ظهر بأداء رائع، استحق عليه الإشادات التي تلقاها من جمهور الجانرز، وكذلك مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، فكان الفرعون المصري أحد نجوم المباراة بلا منازع.
ونستعرض تباعًا، ماذا قدم محمد النني مع أرسنال أمام مانشستر يونايتد اليوم.
- لعب 90 دقيقة
- لمس الكرة 72 مرة
- مرر 66 تمريرة منها 55 ناجحة بدقة وصلت 88.7%
- مرر كرة طولية واحدة
- فاز بـ 4 التحامات مع لاعبي مانشستر يونايتد
- قام بتشتيت الكرة مرة واحدة
- قام باعتراض الكرة 3 مرات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأرقام.. محمد النني أفضل لاعب في مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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