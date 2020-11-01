أخبار الزمالك | باتشيكو يحفز اللاعبين قبل مواجهة الرجاء وفقرة خاصة لحراس الفريق

أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ، فقرة فنية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس .
قام البرتغالي "جايمي باتشيكو"، المدير الفني لنادي الزمالك ، بتوجيه بعض التعليمات والأمور الفنية للاعبين.
وصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لحضور جلسة الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية، الصادر بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
طالب الإعلامي أحمد شوبير، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحسم الجدل السائد حول وجود مخالفات مالية داخل نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.
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