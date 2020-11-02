الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تدعيم خط وسط الفريق خلال الموسم الكروي الجديد، وذلك فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال "فاروق"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "مسئولو الزمالك قرروا رفع العرض المالي المقدم للحصول على خدمات دونجا، وعبدالله بكري، ورجب بكار، لاعبي فريق بيراميدز، إلى 40 مليون جنيه بدلًا من 30 مليونًا".

وأضاف "مسئولو الزمالك يحاولون الضغط على مسئولي بيراميدز، وإقناعهم بالتخلي عن الثلاثي في الموسم المقبل".

توج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعها من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة واحدة. وسجل لاعبو الأهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا. وحصل عبد الله السعيد، قائد بيراميدز، على لقب هداف الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، مع نهاية منافسات المسابقة. وسجل "السعيد"، 17 هدفا، معتليا صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه، محمد شريف، مهاجم الأهلي المعار إلى إنبي. كما نجح نجم الأهلي السابق، في دخول نادي المائة هدف بالدوري المصري، محرزا 108 أهداف طوال مسيرته بالبطولة، ليحتل المركز السادس في قائمة هدافيها التاريخيين. وبات يفصله هدف واحد عن معادلة رقم محمود الخطيب، رئيس الأهلي ونجمه السابق. وأصبح السعيد أول لاعب في تاريخ بيراميدز، يتوج بلقب هداف الدوري، كما أنه فاز به لأول مرة في مسيرته.

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