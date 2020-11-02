توتنهام يهزم برايتون 2-1 ويصعد لوصافة البريميرليج

فاز فريق توتنهام على برايتون أند هاف ألبيون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت الليلة ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الأول لتوتنهام أحرزه هاري كين في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، بعد تعرضه للدفع من قبل أدم لالانا لاعب فريق برايتون، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عادل طارق لامبتي النتيجة لـ برايتون في الدقيقة 56

وجاء هدف توتنهام الثاني جاء عن طريق الويلزي جاريث بيل في الدقيقة 73، برأسية رائعة، ليوقع على أول أهدافه بقميص توتنهام بعد العودة لصفوفه قادمًا من نادي ريال مدريد على سبيل الإعارة، ويحقق لفريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي توتنهام للنقطة 14 في المركز الثاني، وتوقف رصيد برايتون عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.

وجاء تشكيل توتنهام كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: دوهيرتي - ألدرفيرلد - داير - ريجيليون

خط الوسط: هويبيرج - سووسكو - ندومبلي - إيريك لاميلا

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين