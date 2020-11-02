وأضاف محمد فضل، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه كان ينتظر رد مسئولي النادي الأهلي عقب أزمة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق. وتابع محمد فضل "تمت إحالة واقعة كهربا خلال حفلة تتويج الدوري للجنة الانضباط"، مختتما "لا أحد فوق العقاب سواء كان لاعبا أو مسئولا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحالة واقعة «كهربا وفضل» خلال حفل تتويج الأهلي بالدوري للجنة الانضباط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.