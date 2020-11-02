محمد فضل: لا مجال للانتماءات والمجاملات للأهلي أو الزمالك داخل اتحاد الكرة

وقال محمد فضل، في تصريحات هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، "لا مجال للانتماءات والمجاملات للأهلي أو الزمالك داخل اتحاد الكرة". وتابع محمد فضل، "ننتظر موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على لائحة النظام الأساسي قبل عرضها على الأندية". وأعرب محمد فضل، عن أمنيته بفوز نادي الزمالك على منافسه الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وأشار محمد فضل، إلى أنه "كان يتمنى فوز بيراميدز بالكونفدرالية الأفريقية". واختتم محمد فضل "لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة، وسعيد بفترة تكليفي في الجبلاية، وتقديم كافة ما لدينا للنهوض بالرياضة المصرية".

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