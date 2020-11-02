فرمان جديد فى الأهلي | تعرف على مصير صالح جمعة النهائي مع موسيماني .. فيديو

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قرر تأجيل حسم مصير صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "موسيماني قرر تأجيل حسم مصير صالح جمعة ليراه فى المباريات المقبلة للفريق فى بطولة كأس مصر للحكم النهائي على مستواه".
وأضاف: "مسؤولو الأهلي قرروا رحيل صالح جمعة فى حالة تلقى عرضا مميزا من الناحية المادية إلى جانب أيضًا أحمد الشيخ".
فيما أبدي صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق بدرع الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، وختام الموسم بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وقدم التهنئة لجماهير الأهلي التي وقفت خلف الفريق طوال الموسم.
وأكد صالح أن الموسم الحالي اختلف كثيرًا بعدما حصد الأهلي لقب الدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال إن الفريق يسعى بكل قوة لحصد البطولة الإفريقية، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلاته، وهنأ جميع زملائه وأفراد الجهاز الفني على الفوز بلقب الدوري.
وأشار صالح جمعة إلى أنه يشعر بحزن كبير لرحيل أحمد فتحي قائد الفريق بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من النجوم الكبار في الفريق رحلوا في الفترة الأخيرة بعد أن حققوا نجاحات كبيرة، ولكن الأهلي سيواصل تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات دائمًا.
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