فرمان جديد فى الأهلي | تعرف على مصير صالح جمعة النهائي مع موسيماني .. فيديو

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قرر تأجيل حسم مصير صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "موسيماني قرر تأجيل حسم مصير صالح جمعة ليراه فى المباريات المقبلة للفريق فى بطولة كأس مصر للحكم النهائي على مستواه".

وأضاف: "مسؤولو الأهلي قرروا رحيل صالح جمعة فى حالة تلقى عرضا مميزا من الناحية المادية إلى جانب أيضًا أحمد الشيخ".