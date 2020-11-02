وائل القباني: رجاء 2002 أفضل من 2020 وفوز الزمالك في الذهاب خادع

تحدث وائل القباني، لاعب نادي الزمالك سابقًا، عن فوز نادي الزمالك في لقاء الذهاب أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والاستعدادات للقاء الإياب المقرر له يوم الأربعاء المقبل.
وقال وائل القباني في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "يجب على نادي الزمالك التركيز في لقاء الإياب لإن نتيجة الفوز بهدف وحيد هي نتيجة خادعة".
وتابع: "رجاء 2002 أفضل من 2020 ولا يمكن مقارنة الجيل الحالي بجيلنا".
وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، أنه رغم ارتياح الجهاز الفني وجماهير الرجاء لقرار تأجيل مباراة الزمالك، إلا أن حالة القلق عادت لتخيم على الفريق الأخضر، بعد أن أكدت المسحة الأخيرة إيجابية عينة أنس الونيتي وعدم تعافيه من فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تصل بعثة الرجاء إلى القاهرة، غدا الاثنين، استعدادا لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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