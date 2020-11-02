وكيله: سيلتك الاسكتلندي يرغب في ضم قفشة من الأهلي وإعارته لأحد الأندية الأوروبية

تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخر العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وقال عبدالرحمن إسماعيل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سيلتك الإسكتلندي يرغب في ضم قفشة من الأهلي وهناك اهتمام كبير بخدماته".

وتابع: "سيلتك يرغب في ضم أفشة ومن ثم إعارته لأحد الأندية الأوروبية".

وأتم: "الأهلي يرفض تمامًا التفريط في خدمات اللاعب وخاصة في ظل الاستعدادت لبطولة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

جدير بالذكر أن قفشة توج أمس مع النادي الاهلي بلقب الدوري النسخة ٦١، للمرة ٤٢ في تاريخ النادي.

احتفل محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بتتويج النادي الأهلي بدرع الدورى أمس بعد انتهاء مباراة طلائع الجيش.

وظهر مجدي قفشة، في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام برفقة ابنة عمرو السولية وعدد من زملائه وهو يحتفل بدرع الدورى الممتاز أمس، وعلق علي الصورة قائلا: "الحمد الله ????????????"