فرصة مميزة لـ باتشيكو.. تعليق رضا عبد العال على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ..فيديو

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أن لاعبي القلعة البيضاء، استفادوا من قرار تأجيل مباراة الرجاء المغربي، موضحًا أن التأجيل كان فى مصلحة الفريق الأبيض.

وقال "عبدالعال"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" ويقدمه الإعلامي محمد فاروق، "هذه فرصة مميزة للبرتغالي باتشيكو؛ من أجل وضع بصماته على الفريق، ومعالجة الأخطاء خلال الفترة الماضية، ويجب أن يستفاد من فترة التأجيل".

وأضاف "الزمالك نجح فى استعادة محمود علاء وحازم إمام وفرجاني ساسي وأصبح كامل العدد، وأنصح باتشيكو بمشاهدة مباراة الذهاب أمام الرجاء لمعالجة الأخطاء".