فرصة مميزة لـ باتشيكو.. تعليق رضا عبد العال على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ..فيديو

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أن لاعبي القلعة البيضاء، استفادوا من قرار تأجيل مباراة الرجاء المغربي، موضحًا أن التأجيل كان فى مصلحة الفريق الأبيض.
وقال "عبدالعال"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" ويقدمه الإعلامي محمد فاروق، "هذه فرصة مميزة للبرتغالي باتشيكو؛ من أجل وضع بصماته على الفريق، ومعالجة الأخطاء خلال الفترة الماضية، ويجب أن يستفاد من فترة التأجيل".
وأضاف "الزمالك نجح فى استعادة محمود علاء وحازم إمام وفرجاني ساسي وأصبح كامل العدد، وأنصح باتشيكو بمشاهدة مباراة الذهاب أمام الرجاء لمعالجة الأخطاء".
وذكرت صحيفة "لو 360 سبورت" المغربية، أنه رغم ارتياح الجهاز الفني وجماهير الرجاء لقرار تأجيل مباراة الزمالك، إلا أن حالة القلق عادت لتخيم على الفريق الأخضر، بعد أن أكدت المسحة الأخيرة إيجابية عينة أنس الونيتي وعدم تعافيه من فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تصل بعثة الرجاء إلى القاهرة، غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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