رضا عبد العال: دونجا الأنسب للزمالك وبكري لا يليق بالفارس الأبيض ..فيديو

وجه رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، نصيحة إلى مسئولي القلعة البيضاء، بالتعاقد مع لاعب خط وسط، ومدافع في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال "عبدالعال"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" ويقدمه الإعلامي محمد فاروق، "أفضل بديل لطارق حامد فى خط الوسط هو نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، إلى جانب ضرورة التعاقد مع مدافع مميز، ومن ثم يرحل محمد عبدالسلام على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات".

وأضاف "عبد الله بكري لا يليق بمستوى الزمالك على الإطلاق، ورجب بكار سنه كبيرة ولا يصلح للفريق الأبيض خلال الوقت الحالي".