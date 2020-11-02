وكيله: عدد الأجانب في الأهلي يمنع عودة إيفونا في الموسم الجديد

تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل ماليك إيفونا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، عن حقيقة اقتراب المهاجم الجابوني من صفوف النادي الأهلي.

وقال عبدالرحمن إسماعيل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لدي بعض المقربين داخل الأهلي وعرضت عليه إيفونا وكل المطلوب من أجل الحصول على خدماته".

وتابع: "لم يتم الرد بشأن عودة إيفونا ولكن أعتقد أن عدد الأجانب هو من يمنع عودة اللاعب".

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، بعد خوضه المباراة الأخيرة في المسابقة امام طلائع الجيش والفوز بثلاثية نظيفة.

حقق الأهلي البطولة متصدراََ جميع الأرقام القياسية عدا هداف الدوري، فتواجد المارد الأحمر في الترتيب الاول كأقوى هجوم برصيد ٧٤ هدفا، وأقوى دفاع متلقياََ ٥ اهداف فقط وفي المركز الأول برصيد ٨٩ نقطة.