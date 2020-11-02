عبد العال: محمد شريف أفضل من جيرالدو.. وصالح جمعة وزنه زائد ..فيديو

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أن المارد الأحمر سيستفاد كثيرًا من قراره بعودة الثلاثي محمد شريف وأكرم توفيق خلال الموسم الكروي الجديد.
وقال "عبدالعال"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten" ويقدمه الإعلامي محمد فاروق، "محمد شريف أفضل كثيرًا من الأنجولي جيرالدو، وظهر مع فريق إنبي بمستوى عالٍ للغاية، وكان عنصرا مؤثرا داخل الفريق البترولي، إلى جانب أكرم توفيق الذى أصبح لاعب خط وسط عصريا".
وعن صالح جمعة، قال "يجب عليه التركيز فى التدريبات، ووزنه زائد للغاية، والجميع يحارب من أجله، وكان يجب عليه التدريب منفردًا من أجل الوصول للوزن المثالي".
استقرت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي، على إعادة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أكرم توفيق المعار للجونة، ومحمد شريف المعار لـ إنبي، وناصر ماهر من سموحة.
وتسلمت اللجنة تقريرا مفصلا من بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حول موقفه من اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة.
أكد المدرب الجنوب أفريقي، في حديثه، ضرورة عودة محمد شريف من الإعارة ليس لأنه يجيد كجناح أيسر فقط ولكن في الناحية اليسري وكمهاجم أيضًا لذا فهو لاعب جوكر بالنسبة له، كما أن المدرب الجنوب أفريقي يري أنه قادر على تطوير أداء ناصر ماهر ليكون قادرًا علي منافسة محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب.
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