عبد العال: محمد شريف أفضل من جيرالدو.. وصالح جمعة وزنه زائد ..فيديو

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أن المارد الأحمر سيستفاد كثيرًا من قراره بعودة الثلاثي محمد شريف وأكرم توفيق خلال الموسم الكروي الجديد.

وقال "عبدالعال"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten" ويقدمه الإعلامي محمد فاروق، "محمد شريف أفضل كثيرًا من الأنجولي جيرالدو، وظهر مع فريق إنبي بمستوى عالٍ للغاية، وكان عنصرا مؤثرا داخل الفريق البترولي، إلى جانب أكرم توفيق الذى أصبح لاعب خط وسط عصريا".

وعن صالح جمعة، قال "يجب عليه التركيز فى التدريبات، ووزنه زائد للغاية، والجميع يحارب من أجله، وكان يجب عليه التدريب منفردًا من أجل الوصول للوزن المثالي".