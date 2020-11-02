رضا عبد العال: الأفارقة في الدوري المصري دون المستوى ..فيديو

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أنه لا يوجد لاعب أفريقي في الدوري مستواه مميز، موضحًا أن اللاعبين المصريين أفضل كثيرًا.
وقال "عبدالعال"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" ويقدمه الإعلامي محمد فاروق، "يوجد لاعبون مصريون أفضل من الأفارقة أبرزهم مصطفى محمد وصلاح محسن، ولم أقتنع بأى مهاجم أفريقي خلال الموسم الماضي فى الأندية".
وأضاف "عندما يحضر المحترف الأفريقي إلى مصر لا يستطيع اللعب على الإطلاق، يجب عند التعاقد مع لاعب أفريقي أن يكون مميزًا للغاية".
توج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار إتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعها من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة واحدة.
وسجل لاعبو الأهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.
وفاز الأهلي علي منافسه طلائع الجيش في لقاء الختام بثلاثية نظيفة.
وشارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصاب فريقه التتويج مع رئيس النادي محمود الخطيب وجميع أعضاء مجلس الإدارة.
سجل أهداف الأهلي في لقاء طلائع الجيش، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا.
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