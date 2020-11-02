رسميًا.. الأهلى يشكو محمد فضل للجنة الانضباط.. فيديو

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن إدارة القلعة الحمراء، ستتقدم بشكوي للجنة الانضباط تجاه محمد فضل، عضو اتحاد الكرة، لما بدر منه مع لاعب الفريق، محمود كهربا.

وأضاف سيد عبدالحفيظ ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" رفضنا الدخول فى تفاصيل كثيرة، كهربا لم يقوم بفعل شئ سييء لمعاقبته، ومستحيل نعاقب لاعب معملش حاجة".

وتساءل: "ماذا سيقدم فضل للجنة الانضباط، اذا كانت الفيديوهات فاضحة، وكيف تتم معاقبته وبناء على ماذا؟، كهربا وضح بالتفصيل ماذا تم بينه وبين فضل وقد شاهدت الواقعة بنفسي لعدة مرات".

وشدد :" دائما نبادر بالعقوبة لو حدث خطأ. ولكن ماذا تنتظرون مننا، هل نعاقب لاعبا لم يخطئ؟، و الأهلى سيتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط فيما حدث مع كهربا".

وأردف :" أنت منتظر ايه من النادي الأهلي، هعاقب لاعب على واقعة هو ما عملهاش؟ ولجنة الانضباط هاتعرض قدامها إيه؟ وهتاخد قرارها بناء على إيه؟ الفيديوهات واضحة".

وأكد:" شريط المباراة كلنا شفناه ولو كلام مرسل فاحنا كمان عندنا كلام ، ولو طالب احترام يبقى لازم تتعامل باحترام ، واللاعب لما يكون لابس تيشيرت الاهلي مينفعش تشده كده ده بيمثل النادي الاهلي ويجب احترامه، لم نعاقب كهربا ماديا بعد ازمة محمد فضل، ومستحيل ان يتستر الخطيب على كهربا إن اخطأ." ..

وأفاد أيضا :" السبب الحقيقي للأزمة، هو أن كهربا لم يصافح محمد فضل، عدم مصافحته لفضل بسبب غصة في قلبه من أحداث سابقة، لكن هذا ليس مبررا ليقال له إنه (قليل الأدب)".

وأتم قائلا :" كنا نترفع عن الرد على واقعة كهربا وفضل، لكن بعد تصريحات محمد فضل اليوم سنتقدم بشكوى ضده للجنة الانضباط".