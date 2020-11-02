عبدالحفيظ عن واقعة كهربا: مستحيل نعاقب لاعب معملش حاجة.. فيديو

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، إن إدارة القلعة الحمراء، لن توقع عقوبات على اللاعب محمود كهربا، على خلفية أزمته مع محمد فضل، عضو اتحاد الكرة.

وأضاف سيد عبدالحفيظ ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" ترفعنا فى تصريحاتنا بشأن أزمة فضل وكهربا، عن الدخول فى تفاصيل كثيرة، كهربا لم يقوم بفعل شئ سييء لمعاقبته، ومستحيل نعاقب لاعب معملش حاجة".

وتساءل: "ماذا سيقدم فضل للجنة الانضباط، اذا كانت الفيديوهات فاضحة، وكيف تتم معاقبته وبناء على ماذا؟، كهربا وضح بالتفصيل ماذا تم بينه وبين فضل وقد شاهدت الواقعة بنفسي لعدة مرات"، مشددا :" الأهلى سيتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط فيما حدث مع كهربا".

وتابع :" الدوري شهد مراحل ومحطات صعبة هذا الموسم، والأهلى حقق أعلى رقم نقاط فى تاريخ الدوري وأرقام قياسية أخرى".

وأكمل :" سنجتمع مع موسيماني لمعرفة خطة المرحلة المقبلة قبل نهائى دوري الأبطال، وموسيمانى صاحب شخصية قوية ودقيق فى معرفة كل التفاصيل، موسيمانى يعمل 24 ساعة وهو صاحب قرار تجدد الاعرات او عودة اى منهم ".

وأردف :" معلول وجيرالدو سينضمان لمنتخبات بلادهم، وراحة اضافية للاعبين الأجانب لزيارة أسرهم.

وقال أيضا :" الرباعى اكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف، تأكد عودتهم بقرار من موسيماني، ولايوجد عروض رسمية وصلت الأهلى للتعاقد مع محمد مجدي أفشة".