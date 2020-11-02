وائل القباني: بيراميدز يمتلك أفضل لاعبين وروح البطولة غائبة عن الفريق

تحدث وائل القباني، لاعب نادي الزمالك سابقًا، عن تجربة نادي بيراميدز واستطاعتهم المنافسة على البطولات في الفترة المقبلة.
وقال وائل القباني في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز يملك أفضل لاعبين في مصر خاصة بعد ضم رمضان صبحي وأحمد فتحي".
وتابع: "ولكن أرى أن لاعبي بيراميدز لا يملكوا حافز الفوز بالبطولات".
وذكرت صحيفة "لو 360 سبورت" المغربية، أنه رغم ارتياح الجهاز الفني وجماهير الرجاء لقرار تأجيل مباراة الزمالك، إلا أن حالة القلق عادت لتخيم على الفريق الأخضر، بعد أن أكدت المسحة الأخيرة إيجابية عينة أنس الونيتي وعدم تعافيه من فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تصل بعثة الرجاء إلى القاهرة، غدا الاثنين، استعدادا لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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