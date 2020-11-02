الشناوي يحتفل بتتويج الأهلي بدرع الدوري المصري الممتاز

ونشر الشناوي مجموعة من الصور من احتفاليه التتويج بالدوري التي أقيمت عقب مباراة طلائع الجيش اول امس السبت على استاد" الأهلي وى السلام" وعلق قائلا "الحمد لله على الدوري واللي جاي احسن بإذن الله".
وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، بعد موسم توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.
وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 89 نقطة جمعهم من 28 فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 74 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.
نجح الأهلي في الوصول إلى الفوز رقم 28 في النسخة 61 من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري.
بهذا الفوز يواصل الأهلي التأكيد أنه الفارس الأوحد لبطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في معادلة رقمه القياسي المسجل باسمه في تاريخ المسابقة، كأكثر الفرق تحقيقًا للفوز في موسم واحد بالبطولة، وهو نفس الرقم الذي حققه الفريق في موسم 2017-2018.
وكان الفريق الأول لكرة القدم قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.
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