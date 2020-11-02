طبيب منتخب مصر يفحص حسين الشحات قبل عرض موقفه على حسام البدري

أجرى الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس الأحد، فحوصات طبية على حسين الشحات لاعب النادي الأهلي للوقوف على حالته ومعرفه مدى إصابته الأخيرة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن لقاء فريقه أمس أمام طلائع الجيش في ختام مسابقة الدوري الممتاز.
وطلب حسام البدري المدير الفني للفريق الوطني خضوع اللاعب لهذه الفحوصات بمعرفة طبيب المنتخب وعرض نتائج هذا الكشف عليه لمناقشة أمره من الناحية الطبية مع أعضاء جهازه الفني قبل حسم قائمة الأسماء المنضمة من لاعبي الأهلي.
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