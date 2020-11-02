رسالة مؤثرة من موسيماني إلى مؤمن زكريا عقب احتفالات الدوري

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق وذلك على هامش الاحتفال بدرع الدوري الـ42 فى تاريخ الأهلي . وشارك مؤمن زكريا في احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري التي أقامها الاتحاد المصري لكرة القدم بالأمس فور انتهاء مباراة طلائع الجيش. وقال بيتسو موسيماني في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "مؤمن زكريا من فضلك ظل مؤمنًا بالله". يُذكر أن الأهلي انتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بالأمس في ختام منافسات الدوري.

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