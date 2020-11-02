وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "لو عملنا مقارنة بسيطة بين بوجبا بطل العالم ومحمد النني في مباراة مان يونايتيد وارسنال .اعتقد ان النجم المصري كفته ستكون هي الارجح .برافو يامحمد" و "ابننا النني في الدقيقة ٩٢ ... ضاغط علي يونايتد لوحده عاش يا نني".
وقال أخرون "محمد النني رهان ناجح من ارتيتا النني قدم افضل 90 دقيقه في مسيرته الكرويه بلا جدال او نقاش تطور كبير ف مستوي النني منذ عودته للأرسنال بداية الموسم مثل ما انتقادناه كثير جدا واجب علينا نشيد به وبتطوره الكبير" و" انا كنت اكتر واخد بقطع فيه بس بجد محمد النني بيقدم جمال كوره ولياقه وقوه ما شاء الله ويستحق الدعم بصراحه ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النني يتصدر تويتر بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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