الأهلي: استقرينا على عودة 4 لاعبين معارين.. تعرف عليهم

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه ينظر إلى الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب التتويج بالدوري المصري.

وكان الأهلي قد نجح في حسم بطولة الدوري لموسم 2019-2020 قبل انتهاء المنافسات بنحو 7 أسابيع، للمرة الـ42 في تاريخه.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية عبر آثير "أون سبورت اف ام": "الحمد لله على الفوز ببطولة الدوري ولكن تبقي الفرحة الأكبر وهي الفوز بدوري أبطال إفريقيا، مررنا بموسم صعب ولكن تبقي في النهاية الروح الجماعية".

وتابع: "لم أرى واقعة مشادة محمد فضل وكهربا ولكني سأتحدث مع الأول كونه عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وأنظر للأمر".

واستطرد: "محمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق تم الاستقرار على عودتهم للفريق بالموسم الجديد، وننظر لمستقبل باقي المعارين".

وأوضح: "أحمد فتحي لم يبخل بمجهوده مع الأهلي في الفترة الأخيرة حتى انتهاء مسيرته مع الأحمر".

وأشار: "لا يجوز أن يتعامل أي لاعب مع النادي كونه نجم وهذا لا يليق مع الأهلي، ولا أختلف مع أي لاعب في العقوبات ولكن يتم الاختلاف في التعامل، طبقًا لأهمية اللاعب ومكانته في الفريق".

واختتم: "موسيماني يعلم قيمة الأهلي ومكانته في القارة الإفريقية والوطن العربي وهو متعطش للفوز بالألقاب خلال الفترة المقبلة".