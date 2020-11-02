رسميا.. المصري يتعاقد مع لاعب نادي مصر لمدة 4 مواسم

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، التعاقد رسميًا مع مصطفى سلطان مهاجم فريق نادي مصر، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة مدربه علي ماهر.

وأنهى المصري البورسعيدي مسابقة الدوري المصري مُحتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما هبط نادي مصر إلى دوري الدرجة الثانية بعدما احتل المركز الثامن عشر والأخير في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة.