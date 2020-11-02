حسام حسن يحدد موعد إعداد الاتحاد للموسم الجديد

حدد فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري موعد بداية فترة الإعداد استعدادا للموسم المقبل، عقب انتهاء الموس الجاري بتتووي النادي الاهلي.
حسام حسن قرر بداية الإعداد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بتجمع جميع اللاعبين بفرع النادي بسموحة.
من جهة أخرى، قرر التوأمين منح فرصة لجميع اللاعبين قبل إعلان قائمة الاستغناءات، وإرجاء الاستغناءات لحين جلب البدلاء لهم.
الاتحاد السكندري لم ينه موسمه بعد، إذ تأهل بالفعل لقبل نهائي كأس مصر بانتظار تحديد منافس بين الفائز بين الزمالك وطلائع الجيش، وتحديد موعد المباراة.
كان الاتحاد السكندري قد أعلن ضم ثلاثة لاعبين حتى الآن. حسام عاشور في صفقة انتقال حر، وعمار حمدي مٌعارا من الأهلي لموسمين، وكريم يحيى في صفقة انتقال نهائي من الأهلي.
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