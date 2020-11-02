أخبار الرياضة.. الأهلي يشكو فضل لاتحاد الكرة ويوضح موقفه من كهربا.. رسالة مؤثرة من موسيماني لمؤمن زكريا.. موقف الشحات من الانضما...

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعاليمة.

أعلن اتحاد الكرة المصري، خضوع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول.

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه ينظر إلى الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب التتويج بالدوري المصري.

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق وذلك على هامش الاحتفال بدرع الدوري الـ42 فى تاريخ الأهلي .

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لن يعاقب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعد مشادته مع محمد فضل عضو الاتحاد المصري لكرة القدم.

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن إدارة القلعة الحمراء، ستتقدم بشكوي للجنة الانضباط تجاه محمد فضل، عضو اتحاد الكرة، لما بدر منه مع لاعب الفريق، محمود كهربا.