ربنا يحميك يا ابني.. أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لـ النني بعد تألقه أمام اليونايتد

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر صفحته الشخصية بتويتر "النني نمبر وان نديله حقه بقي ولا علشان ملوش دراويش يطبلوله و لو وحش بتقطعوه !!ربنا يحميك يا ابني والله.
" قاد محترفنا المصري محمد النني، فريقه أرسنال، للفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.
محمد النني ظهر بأداء رائع، استحق عليه الإشادات التي تلقاها من جمهور الجانرز، وكذلك مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، فكان الفرعون المصري أحد نجوم المباراة بلا منازع
وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"ما ينقله مو إلى الفريق أمر خاص لديه هذه الطاقة الكبيرة، أعتقد بأن النني كان مدهشًا اليوم."
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