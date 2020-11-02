ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الإثنين، 2 نوفمبؤ 2020، على النحو التالي..
الدوري الإنجليزي
فولهام × وست بروميتش ألبيون - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
ليدز يونايتد × ليستر سيتي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال × بلد الوليد - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × بينفينتو - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4
الدوري الألماني
هوفنهايم × يونيون برلين - 09:30 مساءً - بي إن سبورتس 5
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-11-2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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