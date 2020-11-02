الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-11-2020 والقنوات الناقلة

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يشهد اليوم، الإثنين، الموافق 2 نوفمبر 2020 يوم كروي هادئ في مختلف ملاعب العالم، أبرزه مباراة ليدز يونايتد وليستر سيتي في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الإثنين، 2 نوفمبؤ 2020، على النحو التالي..

الدوري الإنجليزي

فولهام × وست بروميتش ألبيون - 07:30 مساءً -  بي إن سبورتس 2

ليدز يونايتد × ليستر سيتي - 10:00 مساءً -  بي إن سبورتس 2

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

فياريال × بلد الوليد  - 10:00 مساءً -  بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × بينفينتو - 09:45 مساءً -  بي إن سبورتس 4

الدوري الألماني

هوفنهايم  × يونيون برلين - 09:30 مساءً -  بي إن سبورتس 5

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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