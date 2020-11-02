ليستر سيتي في ضيافة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي.. الليلة

يحل فريق ليستر سيتي ضيفا على نظيره ليدز يونايتد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب "إيلان رود"، في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثامن في جدل ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، حيث فاز في 4 مبارايات وخسر مباراتين.

في المقابل ، يتواجد ليدز يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، من 6 مباريات أيضًا، (3 فوز - 1 تعادل - 2 هزيمة).

ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز، من أجل تعزيز موقعهما في جدول الترتيب لإنهاء موسمهما في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.