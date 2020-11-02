ليستر سيتي في ضيافة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي.. الليلة

ويحتل ليستر سيتي المركز الثامن في جدل ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، حيث فاز في 4 مبارايات وخسر مباراتين.
في المقابل ، يتواجد ليدز يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، من 6 مباريات أيضًا، (3 فوز - 1 تعادل - 2 هزيمة).
ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز، من أجل تعزيز موقعهما في جدول الترتيب لإنهاء موسمهما في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.
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