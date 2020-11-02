مصادر بالأهلي: هناك حالة تربص واضحة بمحمود كهربا

كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد الكرة عادي، وكان من الممكن أن ينتهي في هدوء.

وقالت المصادر إنهم في البداية رفضوا تضخيم الموقف وطالبوا بالهدوء خاصة أن الأمر بسيط للغاية فهي أزمة بسيطة حدثت بدون داعٍ.

وأضافت المصادر: "تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في البداية مبديًا تقديره لمحمد فضل كونه أحد أبناء النادي، ولكن مع كل المحاولات لن نقف صامتين ولدينا من الأدلة والأسانيد التي تدعم موقفنا في هذا الملف على وجه التحديد".

وأوضح أن الموقف لا يستحق تلك الضجة ومكمن الأمور أن كهربا صافح رئيس النادي محمود الخطيب وزميله مؤمن زكريا وتجاهل فضل لأن الأخير كان وراء إيقافه 10 مباريات بعد أحداث مباراة السوبر المصري التي جرت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأكدت أن إدارة الأهلي سوف تتحرك لتقديم شكوى إلى لجنة التظلمات خاصة أن القصة عبارة عن خلاف شخصي بسيط وعابر يمكن أن يحدث في أي مكان لكن نيات البعض ترغب في تعكير الصفو.

وأشارت المصادر إلى أن هناك شعورا داخليا بوجود حالة تربص واضحة تجاه محمود كهربا على وجه التحديد وهناك محاولة لإبعاده عن المشاركة والتواجد في الملعب.

وقال مصدر بالأهلي إن الأمور واضحة فبمجرد عودة اللاعب من الإيقاف الطويل وربما عقب أحداث مباراة السوبر باتت هناك نية لإبعاده عن باقي مباريات كأس مصر.