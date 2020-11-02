الأهلي: سنذهب إلى أبعد مدى للدفاع عن محمود كهربا

جهزت إدارة الأهلي ملفًا كاملًا عن ازمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة إتحاد الكره مع الجناح الأيسر للفريق محمد فضل لتقديم شكوي ضده قبل ظهر اليوم إلي لجنة الإنضابط.

وكشفت إدارة الأهلي أن واقعة فضل شاهدها الجميع وتثبت بالدليل أنه هو المخطئ وهو من قام بجذب كهربا بطريقة غير لائقة والتعدي عليه لفظيًا، وهو ما تسبب في طلب اللاعب التقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط للحصول على حقه من محمد فضل، وتضامن النادي مع لاعبه وهو أمر منطقي جدًا، خاصة أنه لم يخطئ.

ويطالب الأهلي في شكواه بتطبيق اللوائح والقوانين بشأن التجاوز الذي صدر عن محمد فضل في حق لاعب الأهلي محمود كهربا، والاستناد إلى شريط المباراة والعديد من الشهود الذين تواجدوا أثناء الواقعة.

وقالت إدارة النادي إن الأهلي سوف يتخذ كل الإجراءات ويذهب إلى أبعد مدى للدفاع عن حقوق لاعبه المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين.

واضافت أن محاولات تشوية اللاعب غير مقبوله نهائيًا وما تم خلال الساعات الماضية من شن هجوم ضاري علي النادي ومسئولية لن يمر مهما كان الفاعل.