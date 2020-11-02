الرياضة

فريق سيدات يد الأهلي يواجه الزمالك في الدوري

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يلتقي الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، مع غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا قاسم إبراهيم، في إطار الجولة السابعة من دوري عمومي السيدات للموسم الحالي 2020 - 2021.  

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام السادسة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.  

ويدخل "المارد الأحمر" اللقاء وهو في صدارة الترتيب العام برصيد 18 نقطة بعد فوزه في كل لقاءته السابقة، فيما يمتلك الزمالك 15 نقطة من الفوز في 4 لقاءات والخسارة في مباراة والتعادل في مثلها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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