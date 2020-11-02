فريق سيدات يد الأهلي يواجه الزمالك في الدوري

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام السادسة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.
ويدخل "المارد الأحمر" اللقاء وهو في صدارة الترتيب العام برصيد 18 نقطة بعد فوزه في كل لقاءته السابقة، فيما يمتلك الزمالك 15 نقطة من الفوز في 4 لقاءات والخسارة في مباراة والتعادل في مثلها.
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