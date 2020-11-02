وكيل أحمد أبو الفتوح: لاعب الزمالك تلقى عرضًا من بورتو البرتغالي

أكد عبد الرحمن إسماعيل وكيل اللاعب أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر نادي الزمالك المعار إلى سموحة، أن اللاعب تلقى عرضًا من فريق بورتو البرتغالي للإنضمام إليه خلال المرحلة الماضية.

وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار : " أبو الفتوح تلقى عرضًا للإنضمام لنادي بورتو البرتغالي في المرحلة الماضية ولكن الموضوع توقف بسبب إنتشار فيروس كورونا".

وأضاف:" سموحة يرغب في استمرار أبو الفتوح بين صفوفه في الموسم المقبل، لكن الأمور لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن"