وكيل أحمد أبو الفتوح: لاعب الزمالك تلقى عرضًا من بورتو البرتغالي

وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار : " أبو الفتوح تلقى عرضًا للإنضمام لنادي بورتو البرتغالي في المرحلة الماضية ولكن الموضوع توقف بسبب إنتشار فيروس كورونا".
وأضاف:" سموحة يرغب في استمرار أبو الفتوح بين صفوفه في الموسم المقبل، لكن الأمور لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن"
وتابع: "سنعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك خلال الأيام المقبلة لمناقشة مصير اللاعب وتحديد ما إذا كان سيستمر في الزمالك أم سيخرج معارًا من جديد".
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