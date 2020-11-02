الإسماعيلي ينافس الصفاقسي بقوة لضم هيثم الجويني مهاجم الترجي.. تفاصيل

دخل نادي الإسماعيلي في مفاوضات قوية مع التونسي هيثم الجويني مهاجم الترجي ، من أجل ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعد فسخ تعاقده مع العين السعودي.

وكشفت صحيفة الصحافة التونسية أن اللاعب لديه عرض أيضًا من نادي الصفاقسي والملعب التونسيين بجانب الجونة إلا أن صاحب ال27 عاما يفضل الإنتقال للدراويش.