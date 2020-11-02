وكشفت صحيفة الصحافة التونسية أن اللاعب لديه عرض أيضًا من نادي الصفاقسي والملعب التونسيين بجانب الجونة إلا أن صاحب ال27 عاما يفضل الإنتقال للدراويش.
ويمتلك الجويني تجربة مميزة مع فريق الترجي بعدما شارك في 146 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل 42 هدفًا مقابل صناعة 18 هدفًا حاسمًا.
جدير بالذكر أن نادي الإسماعيلي تعاقد رسميًا مع الثنائي الأجنبي آري بابل الأنجولي والظهير الأيسر الجزائري رضوان شريفي والجناح أحمد مصطفى من جينت البلجيكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسماعيلي ينافس الصفاقسي بقوة لضم هيثم الجويني مهاجم الترجي.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.